نواف العابد يودع جماهير الهلال ويعلن رحيله

العابد ينتقل إلى الشباب، بعد 10 سنوات في صفوف الفريق الأول لنادي الهلال.

حرص نواف العابد، لاعب نادي الهلال ، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد رحيله رسميًا عن صفوف فريقه، والانتقال إلى نادي الشباب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال وافق على انتقال نواف العابد إلى صفوف نادي الشباب، قبل غلق باب القيد بساعات، بعد اتفاق تم بين الناديين واللاعب، ليصبح لاعبًا في صفوف الليث الأبيض.

العابد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة قال فيها: "جماهير الهلال الوفية، اليوم أختتم مشواري في النادي الذي جعلني لاعبًا محترفًا، وأغادركم اليوم حاملًا ذكريات ودروس لا تحصى، تعلمتها بين عائلتي، هنا حققت أحلامي وبدأت مشواري، وأتمنى لنادي الهلال كامل التوفيق والنجاحات".

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نواف تابع: "أتقدم بجزيل الشكر لجميع رؤساء الهلال، وأعضاء الشرف وزملائي اللاعبين، وأخيرًا شكرًا لكل مشجع ساندني وهتف باسمي، لن أنساكم ما حييت".

وتم تصعيد نواف العابد للفريق الأول، بعدما تدرج في الفئات السنية، حيث كلن أول ظهور له مع الفريق الأول، في موسم 2009-2010.

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ونجح العابد في التتويج مع نادي الهلال بـ16 لقبًا خلال مسيرته مع الزعيم، بواقع 6 بطولات كأس ولي العهد، و5 دوري محترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر مرتين، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2019.