من هو لوسيانو فييتو؟ وكيف يستفيد منه الهلال فنيًا؟

تعرف على طريقة لعب الهلال في وجود فييتو.

صفقة جديدة نجحت إدارة نادي الهلال ، برئاسة فهد بن نافل في إتمامها، وهو التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي سيكون إضافة فنية كبيرة للزعيم خلال الفترة المقبلة.

وبعد رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب وسط الهلال السابق، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي ، هل سيكون لوسيانو فييتو هو البديل الأمثل له في صفوف الزعيم، أم سيكون له مهام أخرى؟

في البداية من هو لوسيانو فييتو، المنضم حديثًا لصفوف نادي الهلال؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

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من هو فييتو؟

هو لاعب أرجنتيني، تاريخ مولده هو 5 ديسمبر 1993، وطوله 173، حيث بدايته كانت في بلاده، مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني عام 2014، وهنا كانت بدايته الاحترافية.

وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2015، وتمت إعارته إلى أندية إشبيلية و فالنسيا ، ثم فولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2019.

بداية محبطة

بداية فييتو كانت محبطة، بعد أن انضم إلى فريق إنديبندينتي دي بالنيريا، وهو الفريق المنتمي لبلده بالأرجنتين، ولكن في سن الـ15 عامًا، انتقل إلى فريق إستوديانتس، ولكن تم إطلاق سراحه، في تجربة محبطة له.

ولكن لم يستسلم فييتو، وانتقل إلى فريق راسينج كلوب، الذي تألق معه، واستطاع أن يكتب تاريخًا له، ويحترف من بوابته إلى أوروبا.

إنجازًا تاريخيًا

كانت أبرز الإنجازات الفردية التي حققها لوسيانو فييتو، هو تحقيق لقب هداف الدوري الأوروبي 2014-2015، بعدما أحرز 8 أهداف في المسابقة رفقة فريق فياريال الإسباني.

فييتو استطاع أن يقدم مستويات مميزة خلال تلك البطولة، ليكون واحدًا من أهم عناصر فريقه، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

المراكز التي يجيدها

من أهم مزايا لوسيانو فييتو، أنه يستطيع اللعب في كافة المراكز الهجومية، حيث يستطيع اللعب في مركز المهاجم الصريح، والجناحين اليمين واليسار، كما يلعب في مركز المهاجم الوهمي، وأيضًا صانع الألعاب.

وهو الأمر الذي سيفيد الهلال هجوميًا بكل تأكيد، حيث يستطيع تعويض غياب أي لاعب في المراكز الهجومية، كما سيمنح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال مرونة تكتيكية.

⚡️ “الهلال يوقع مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو 3 مواسم” by @GoalSA https://t.co/Q1VZL6rOlj — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 24, 2020

تعويض إدواردو

سيتمكن فييتو من تعويض البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السابق، والذي انتقل إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، حيث يستطيع القيام بجميع أدواره مع الفريق.

وكان إدواردو يلعب في مركز صانع الألعاب، وأيضًا خط الوسط، بالإضافة إلى تمكنه من اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى لعبه مركز المهاجم الصريح.

تشكيل متوقع بتواجد فييتو

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سوو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار.

وسط هجومي: سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

المهاجم: بافيتمبي جوميس، لوسيانو فييتو.