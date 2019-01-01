نواف العابد : أحتاج مزيد من الوقت لتقديم مستواي الحقيقي

يحتاج مزيد من الوقت من أجل استعادة مستواه بكل قوة والظهور بشكل أفضل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر صانع الألعاب الدولي السعودي نواف العابد لاعب نادي الهلال سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الفتح.

العابد سجل هدفاً في فوز الهلال على الفتح بنتيجة 4 -1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اللاعب العائد من الإصابة، أنه يحتاج مزيد من الوقت من أجل استعادة مستواه بكل قوة والظهور بشكل أفضل.

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وعن المباراة قال : حققنا فوزاً مهماً وانتزعنا ثلاث نقاط غالية بعد تركيز كبير وإصرار من اللاعبين على حسم اللقاء.

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يُذكر أن اللاعب كان قد غاب عن فريقه لفترة طويلة جداً بسبب الإصابة التي تعرض لها، وساهم أمس في ارتفاع رصيد الهلال إلى 43 نقطة.