فهد المولد: تعاهدنا على عدم التفريط في أي نقطة

قائد الاتحاد يؤكد على باقي المباريات ستكون مصيرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه فهد المولد، مهاجم وقائد فريق الاتحاد، التهنئة لجماهيره بالفوز على الوحدة، مؤكدًا على أن الانتصار وراءه تنفيذ ما طلبه المدرب.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المولد قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هذه هي المباراة الثالثة على التوالي دون استقبال أهداف، وهذا الأمر يدل على أن هناك عمل مبذول من جانب الجميع".

مهاجم الاتحاد تابع: "مباراة اليوم مجرد 3 نقاط، ويجب علينا التركيز خلال الفترة القادمة، ونسيان الفوز في مباراة اليوم".

وأردف: "باقي المباريات في الدوري هي مباريات نهائية لا نفكر فيها إلا في الفوز فقط، وتعاهدنا كلاعبين عدم خسارة أي نقطة".

فهد المولد واصل: "قادرين على تحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة مع المدرب، والقادم أصعب، ولا أعرف ما هو المركز المفضل بالنسبة لي".

واختتم المولد تصريحاته مشيرًا إلى أن وضع الاتحاد الحالي صعب، حيث قال: "نتحمل كل ما يحدث لنا، وسنصحح موقفنا خلال الفترة المقبلة".

وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الوحدة، عن طريق ركلة جزاء تمكن من الحصول عليها.