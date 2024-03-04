فيديو | سفيان رحيمي يُسقط النصر .. العين يقترب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الزعيم الإماراتي اكتفى بهدف نظيف في شباك العالمي السعودي..

نجم العين الإماراتي في إسقاط النصر السعودي بالفوز بهدف وحيد، على أرض الأخير، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

في اللحظات الأولى من المباراة، حاول البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، الوصول لمرمى الزعيم عبر مقصيلة بعد تشتيت خاطئ من الدفاع العيناوي، لكن محاولة الدون مرت بعيدة عن المرمى.

ومع مرور سبع دقائق فقط من المباراة طالب لاعب العين المغربي سفيان رحيمي حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء لصالحه، بداعي عرقلة المدافع إيميريك لابورت له، لكنه رفض وأشار باستمرار اللعب دون الرجوع لتقنية الفيديو.

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أما الفرصة الحقيقة الأولى في اللقاء، فجاءت في الدقيقة 23 بعدما سدد رحيمي تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الضيوف، لكن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا تصدى له ببراعة وحول الكرة لضربة ركنية.

وكاد العين أن يفعلها من تلك الركنية، التي نُفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء، كانت بالفعل في طريقها للشباك لكن المدافع علي لاجامي أبعدها برأسية في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى.

ووصل الزعيم لمرمى العالمي بهدف في الدقيقة 28 عن طريق نجمه كاكو، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

لكن قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة تقريبًا، فعلها أصحاب الأرض وافتتحوا التهديف في المباراة عن طريق المتألق رحيمي، الذي راوغ الحارس أوسبينا، وأسكن الكرة شباكه بنجاح.

وكاد أن يتعادل الدون سريعًا للنصر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ثوانٍ قليلة من تقدم العين، لكن الحارس خالد العيسى تصدى له.

وتلقى النصر صدمة مع بداية الشوط الثاني في ظل تعرض ظهيره الأيمن سلطان الغنام للإصابة، واضطرار مدربه لويس كاسترو لاستبداله والدفع بالمدافع عبدالإله العمري، وبعده أصيب الظهير الأيسر الإسترالي عزيز بيهيتش، ليخرج وينزل مشاري النمر بدلًا منه.

واستغل العين هذه الظروف ووصل بالفعل لمرمى العالمي بهدف ثاني عن طريق رحيمي، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي لقطة هي الأبرز في الشوط الثاني، تألق الحارس خالد العيسى أمام تسديدة قريبة للغاية بأقدام كريستيانو رونالدو، محافظًا على نظافة شباكه في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.

واكتملت ضربات النصر في الوقت المحتسب بدل من الضائع بإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر المباشر في وجه مدافعه لابورت، بعد اعتدائه على بندر الأحبابي دون كرة، لتكون لقطة الختام في المباراة التي انتهت بفوز العين 1-0.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد الأسبوع المقبل في 11 من مارس الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض، لحسم المتألق لنصف النهائي.