نهايات مواسم هازارد تمنح تفاؤلًا لزيدان وريال مدريد

هل يكون هازارد صفقة ريال مدريد الجديدة؟

يمتلك إيدين هازارد سجلًا مميزًا في مسيرته فيما يتعلق بالـ 11 مباراة الأخيرة من كل موسم، الأمر الذي يعطي تفاؤلًا لزيدان ولجماهير ريال مدريد.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد يقوم بعمل كبير في تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الماضية.

وستعود الليجا من جديد بعد قرابة الـ 3 أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في إسبانيا والعالم، وذلك في الحادي عشر من يونيو المقبل.

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ويمتلك النجم البلجيكي سجلًا يدعو للتفاؤل فيما يخص آخر 11 مباراة من الموسم وذلك مع ليل وتشيلسي، وخلال الـ 10 سنوات الماضية.

وحقق هازارد 67 فوزًا في آخر 11 لقاء من المواسم الماضية والتي يصل مجموعها إلى 110 مباراة بينما أنهى 22 مباراة بالتعادل، وخسر في 21 مواجهة، وذلك بقميص ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.



وعلى مستوى الأهداف سجل هازارد في مجموع هذه المباريات 35 هدفًا، كان أبرزها الموسم الأخير له مع ليل في 2012، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين فقط ونجح في تسجيل 9 أهداف.

وحول حالة هازارد، كشفت صحيفة ماركا أن لاعبي ريال مدريد يشعرون بالسعادة بسبب الحالة التي يبدو عليها النجم البلجيكي بعد العودة من الإصابة.

وحسب الصحيفة فإن العمل الذي يقوم به هازارد في التدريبات وكذلك حالته النفسية وتعطشه لممارسة كرة القدم من جديد تشعر الجميع حوله بالتفاؤل.

وأضافت ماركا أن زملاء هازارد في ريال مدريد يشيدون بالالتزام والجدية في أدائه في التدريبات ورغبته في تعويض ما فاته بسبب الإصابة.

ومن جهة زيدان يأمل المدرب الفرنسي في أن يستعيد هازارد مستواه وقدرته على صناعة الفارق في أقرب وقت ليكون ورقته الرابحة بعد عودة النشاط.

ويشعر زيدان بالثقة في هازارد بعد رؤية هذا العمل الذي يقوم به والرغبة في وضع بصمته على ما تبقى من الموسم الحالي.

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يذكر أن ريال مدريد سيلاقي إيبار في أولى الجولات بعد عودة منافسات الدوري الإسباني في الرابع عشر من يونيو الجاري، والذي سيكون يوم الأحد المقبل.