بعد نقل الكلاسيكو .. قرار جديد يصدم جماهير الاتحاد أمام الهلال

أحمد فرهود
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أزمة جديدة تلاحق جماهير الاتحاد في كلاسيكو الهلال

قبل ساعات قليلة من انطلاق كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، تعرض عشاق نادي الاتحاد؛ لما اعتبروه "مضايقات" جديدة ضدهم.

الاتحاد يحل ضيفًا على نادي الهلال، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وأعلن الإعلامي الرياضي قصي نقادي، إزالة إدارة ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، والذي يحتضن الكلاسيكو، لافتات الجماهير الاتحادية، والتي تم وضعها في المدرجات.

وأشار نقادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن إدارة الملعب، قامت بإزالة لافتات كُتِب عليها: "الرياض صفراء - لايهمونك.. وراك جمهورك".

هذه اللافتات الاتحادية؛ كان الهدف منها الرد على قرار نقل الكلاسيكو، من ملعب الملك فهد الدولي إلى "الملز"، وهو الأمر الذي اعتبره عشاق العميد، مؤامرة لتقليل العدد المسموح لهم، في المدرجات.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر "الوصيف".

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