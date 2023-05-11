الاتحاد يشعر بالغضب.. وجماهيره تؤكد على مساعدة النصر

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أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، عن قرار رسمي جديد؛ بشأن كلاسيكو الهلال والاتحاد "المرتقب".

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ويستضيف نادي الهلال، يوم 16 مايو الجاري، نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وكشفت المسابقات في بيان رسمي، عن نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد، من ملعب الملك فهد الدولي، إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة الرياض.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي منار شاهين، على أن قرار نقل ملعب الكلاسيكو؛ كان مفاجئًا لإدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي.

وأشار شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن العدد المخصص لجماهير العميد، سيقل لأكثر من النصف؛ بعد هذا القرار.

أيضًا.. اتهم عدد كبير من عشاق الاتحاد، لجنة المسابقات بـ"محاولة" عرقلة مسيرة الفريق الأول، بحرمانه من جماهيره، في واحدة من أهم المباريات، التي ستحدد هوية بطل الدوري، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

جدير بالذكر أن النصر، صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 57 نقطة، يحتاج إلى تعثر الاتحاد المتصدر بـ62 نقطة، في كلاسيكو الهلال؛ من أجل الحفاظ على أماله في التتويج باللقب.

Shahid