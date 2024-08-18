نقص الأكسجين.. يامال يكشف تقنية برشلونة الحديثة لتسريع التعافي!

ماذا فعل النجم الإسباني؟

يعتمد برشلونة على تقنية حديثة من أجل تحسين أداء لاعبيه، عن طريق تسريع عملية تعافي العضلات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "برشلونة يستخدم (نقص الأكسجة)، والتي تستهدف ضمان حصول ألياف العضلات على كمية أقل من الأكسجين".

وأظهرت العديد من الدراسات، أن نقص الأكسجة هو حالة يحرم فيها الجسم من إمدادات الأكسجين الكافية في جميع الأوقات، ما يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، الأمر الذي يحسن القدرة على التعافي.

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وأوضحت أن برشلونة في طليعة الأندية التي تلجأ إلى التقنيات الحديثة، والمزيد من الأساليب الجديدة، لتحسين أداء الرياضيين".

ولفتت إلى أن "هذه المنهجية لم يبدأ برشلونة الاعتماد عليها مع هانز فليك، إلا أنه جرى استخدامها الموسم الماضي تحت قيادة تشافي".

وأعاد لامين يامال نجم برشلونة الحديث عن "التقنية الحديثة، بعدما نشر صورة على Instagram وهو يخضع لجلسة التعافي بقناع أكسجين.

وشارك يامال في فوز برشلونة على مضيفه فالنسيا (2-1) أمس السبت، ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.