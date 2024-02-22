"أهم شيء لديكم هو التعويض!"

أصدرت جابرييلا كيروش، ممثلة عائلة النجم البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، بيانًا علقت خلالها على الحكم بحبسه 4 سنوات و6 أشهر بجريمة الاعتداء الجنسي.

ويتواجد داني ألفيش في السجن منذ 20 يناير 2023، بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة عمرها 23 عامًا بملهى ساتون الليلة في برشلونة، وبعد العديد من جلسات المحاكمة صدر الحكم اليوم بمعاقبته، بينما قضى بالفعل 13 شهرًا من المدة.

وأصدر القاضي قراره بمعاقبة ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو، يتم دفعها للضحية كتعويض على الأضرار التي لحقت بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت جابرييلا مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "هذه ليست النهاية بالنسبة لنا. من الواضح أنه حتى بدون ظهور الضحية، فإن أهم شيء هو التعويض".

وأضافت ممثلة عائلة داني ألفيش: "نحن نعيش في نهاية الزمان، لقد أنهوا حياة شخص بريء ورغم ذلك يبحثون بكل قوة عن التعويض المادي".

وكانت إينيس جوارديولا محامية البرازيلي داني ألفيش، قد قالت في أول تعليق لها على الحُكم "4 سنوات ونصف أفضل من 9 أو 12، مع هذا فنحن ماضون نحو استئناف الحكم ومواصلة الطريق حتى النهاية. مازلت أؤمن ببراءة ألفيش وليس علي سوى ذلك".