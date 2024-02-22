"4 سنوات أفضل من 9 أو 12" .. أول تعليق من محامية داني ألفيش عقب الحكم!

المحامية كشفت كذلك عن الخطوة القادمة للنجم البرازيلي

"4 سنوات ونصف أفضل من 9 أو 12" .. تلك كانت الكلمات الأولى للسيدة إينيس جوارديولا محامية البرازيلي داني ألفيش عقب صدور حُكم المحكمة ضده اليوم في برشلونة في قضية اغتصاب فتاة في أحد الملاهي.

نجم برشلونة سابقُا يتواجد في السجن منذ 20 يناير 2023 بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة كانت تبلغ 23 سنة في ذلك الوقت في ملهى ساتون الليلة في برشلونة، وبعد العديد من جلسات المحاكمة والأخذ والرد صدر الحكم اليوم.

القاضي عاقب ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو يتم دفعها للضحية كتعويض على الأضرار التي لحقت بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جوارديولا قالت في أول تعليق لها على الحُكم "4 سنوات ونصف أفضل من 9 أو 12، مع هذا فنحن ماضون نحو استئناف الحكم ومواصلة الطريق حتى النهاية. مازلت أؤمن ببراءة ألفيش وليس علي سوى ذلك".

يُشار إلى أن ألفيش قضى بالفعل 13 شهرًا من عقوبته.