نصير مزراوي يرفض "دعم المثليين".. ويجبر مانشستر يونايتد على قرار مفاجئ

ماذا حدث؟

رفض نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، ارتداء سترة "دعم المثليين" في مواجهة إيفرتون يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن لاعبي مانشستر يونايتد اعتادوا على ارتداء قمصان "دعم المثليين" أثناء الإحماء والخروج إلى الملعب في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأوضحت أن "النادي الإنجليزي خطط لاستخدام سترات خاصة بالخروج فقط إلى الملعب، لكن مزراوي أبلغ زملاءه اللاعبين بعدم استعداده لارتداء هذه الملابس لأسباب دينية".

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وقرر مانشستر يونايتد في وقت لاحق ألا يرتدي أي لاعب هذه السترات (التي أنتجتها شركة أديداس)، حتى لا يظهر مزراوي وحده كرافض لهذه الخطوة، واتخذ القرار قبل ساعات قليلة من المباراة يوم الأحد.

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن بعض الأشخاص في غرفة الملابس لم يكونوا سعداء بهذا القرار"، كما عبرت شركة أديداس المصنعة للأقمصة عن "خيبة أملها" إزاء هذا التطور.

وطُلب من قادة البريميرليج ارتداء أشرطة "دعم المثلية" في المباريات بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر، لكن سام مرسي قائد إبسويتش تاون رفض الأمر، وارتدى "الشارة" التقليدية يوم السبت الماضي أمام نوتنجهام فورست، بينما كتب مارك جيهي قائد كريستال بالاس على شارته (الملونة) عبارة "أحب يسوع".