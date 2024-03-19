نشر محادثات الفار.. لجنة الحكام تفاجئ ليفربول بعد صيحات الظلم أمام مانشستر سيتي!

"هناك لمس واضح للكرة وهناك صدام!"

تحدث هوارد ويب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، عن الواقعة المثيرة للجدل في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة، والتي طالب فيها ماك أليستر بركلة جزاء.

وقبل دقيقة واحدة من إطلاق صافرة نهاية قمة الجولة 28 من البريميرليج بنتيجة 1-1، وقع التحام قوي بين جيرمان دوكو جناح مانشستر سيتي وماك أليستر لاعب وسط ليفربول داخل منطقة الجزاء، ما أدى لسقوط النجم الأرجنتيني.

لم يحتسب الحكم مايكل أوليفر أي شيء، لكنه انتظر تأكيد قراره من قبل تقنية الفيديو، وسط مطالبات لاعبي ليفربول باحتساب ركلة جزاء، إلا أنه أمر باستئناف اللعب لتنتهي المباراة بالتعادل.

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وقال يورجن كلوب مدرب الريدز في تصريحات عقب المباراة: "إنها ركلة جزاء بنسبة 100% لأي شخص على سطح الكوكب، لكنهم سيجدون تفسيرًا لعدم احتسابها، أو سيتصل بنا هوارد ويب غدًا (للاعتذار)".

وعلق "ويب" على اللعبة في تصريحات نشرها حساب البريميرليج الرسمي: "لقد انقسمت الآراء، لكني أؤيد قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، لأن الكرة منخفضة جدًا بحيث لا يمكن لعبها بالرأس، ورفع دوكو قدمه ولعب الكرة. نعم، هناك بعض التلامس مع ماك أليستر الذي جاء باتجاه دوكو، ولم يلعب الكرة".

وبث موقع البريميرليج فيديو بمحادثة الحكم مع طاقم الفار، قال فيها أوليفر: "أعتقد أن الكرة في المنتصف، ودوكو يحاول فقط لعبها، قد يكون هناك بعض الاتصال"، فرد عليه ستيوارت أتويل (حكم الفار): "هناك لمس واضح للكرة من دوكو، وهناك صدام، ماك أليستر جاء وأدار جسده، الكرة عالية، لا أعتقد أن هناك أدلة كافية لركلة جزاء، لقد لمس (دوكو) الكرة بالتأكيد، وماك أليستر جاء إلى فضائه ويدير ظهره إليه، تأكيد القرار الميداني (لا مخالفة)".