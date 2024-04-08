نساء في كرة القدم | واندا نارا .. الخائنة التي تفوقت على رونالدو ولويس فيجو!

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا الأولى كانت عن فايزة العماري التي هزت عرش باريس وحبست أنفاس مدريد، فيما الثانية عن باربرا بيرلسكوني جميلة ميلان التي اتهمت بتدمير حلم البرازيلي الموهوب الملقب بالظاهرة الجديد، وسنتحدث في الثالثة عن الخائنة الأكبر في كرة القدم والتي تفوقت على خيانة رونالدو ولويس فيجو.

فتاة المسارح التي بدأت مسلسل "الفضائح" مبكرًا

وُلدت واندا نارا في العاشر من أغسطس 1986 في بوينس آيرس بالأرجنتين، وبعد الطفولة الهادئة دخلت عالم الشهرة بالمشاركة في بعض المسرحيات في بلادها مع بلوغها عامها الـ20.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تواجدت واندا في دورٍ ثانٍ لإحدى المسرحيات موسم 2005-2006 وكانت تلك انطلاقتها في عالم الشهرة، وفي الموسم التالي شاركت في مسرحية أخرى هي الملك كورونا وهنا كانت الفضيحة الأولى التي لاحقتها.

الفتاة الجميلة غادرت المسرحية بعد شهرين فقط، والسبب حسب قولها سوء معاملة الممثل البطل وزوجته، وهنا كانت بداية ظهورها في مجلات الإشاعات والفضائح.

بدأت بعدها تتجه للعروض الغنائية وعقود الإعلانات والظهور على المجلات، ورغم تلك الشهرة البسيطة في الأرجنتين إلا أن واندا نارا ظلت اسمًا بين العديد من أسماء الفتيات الناشطات في مثل هذا النوع من الأعمال، كانت بعيدة عن كرة القدم وجمهورها تمامًا ومجرد حلم للمراهقين في بوينس آيرس.

الزواج الأول .. ماكسي لوبيز

بالتوازي مع انطلاقتها الفنية، كانت واندا تعيش قصة حب مع ماكسي لوبيز، وهو أحد لاعبي كرة القدم الصاعدين في الأرجنتين، تدرب في الفئات السنية لنادي ريفر بليت ولعب لمنتخبات بلاده الشابة.

يناير 2005 كان بمثابة نقلة نوعية في مسيرة لوبيز الكروية، حيث اختاره برشلونة ليخلف هنريك لارسين ووقع معه عقدًا طويل المدى، لكن اللاعب لم ينجح كثيرًا وانتهت الرحلة سريعًا في أغسطس 2007 بانتقاله إلى نادي موسكو عقب موسم إعارة مع مايوركا.

خلال تواجده في روسيا توج قصة حبه مع واندا نارا بالزواج رسميًا في 28 مايو 2008، وكان زواجًا سعيدًا وهادئًا وبعيدًا عن الإعلام.

أنجبت واندا 3 أطفال من ماكسي، فالنتينو في 2009 وكونستانتينو في 2010 وبينيديكتو في 2012، وهو ما يؤكد الحياة الجميلة التي كانت تنعم بها مع زوجها الذي انتقل خلال تلك الفترة إلى جريميو البرازيلي بالإعارة ثم نهائيًا إلى كاتانيا الإيطالي في يناير 2010.

انتقلت العائلة لتعيش في كاتانيا، وقد لعب ماكسي بالإعارة للميلان ثم كانت الخطوة التي بدأت تدمير ذلك الزواج .. الانضمام إلى سامبدوريا في صيف 2012.

قصة الخيانة التي هزمت رونالدو ولويس فيجو

شهدت كرة القدم على مدار التاريخ الكثير من قصص الخيانة الكروية، وتمثلت بانتقال لاعب إلى نادٍ منافس مباشر، ويُمكن القول أن الخيانة الأشهر في التاريخ كانت انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد تزامنًا مع وصول فلورينتينو بيريز لرئاسة النادي العاصمي.

قصة انتقال فيجو كانت مثيرة جدًا ومزدحمة بالأحداث واللحظات الدرامية، ومواجهته الأولى مع جمهور كامب نو بقيت في ذاكرة الكرة الإسبانية حتى الآن.

البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة يُتهم أيضًا بالخيانة من جماهير إنتر، حيث بعدما صبر النادي عليه وعالجه طويلًا خانه بالانتقال إلى ريال مدريد عقب تألقه في كأس العالم 2002، وذروة الخيانة كانت بانضمامه إلى ميلان بعد سنوات وإشارته الساخرة لجماهير النيرادزوري بعد إحرازه لهدف في مرمى فريقهم.

فيجو ورونالدو قصتان من أشهر قصص الخيانة في كرة القدم، لكن خيانة واندا نارا لزوجها ماكسي لوبيز تفوقت في "قذارتها" على القصتين! هي القصة التي جمعت عشاق كرة القدم من مختلف الأندية على الوقوف جميعًا مع الزوج وجعلت المافيا، حسب بعض التقارير، تعرض خدماتها عليه للانتقام من صديقه الخائن.

جمع سامبدوريا في موسم 2012-2013 المهاجمين، ماكسي لوبيز وماورو إيكاردي، الأول بالإعارة من كاتانيا والثاني بشرائه من شباب برشلونة بعد فترة إعارة 6 أشهر، وقد بدأ الموسم بتواجد الأول أساسيًا والثاني بديلًا لكن النهاية كانت بانعكاس الصورة، إذ استغل إيكارد إصابة لوبيز وتذبذب مستواه وانتزع مكانه الأساسي في الهجوم.

إيكاردي ولوبيز جمعتهما صداقة جميلة خلال الموسم، خاصة أن الأول تغنى وأشاد كثيرًا بالثاني وقال أنه مثله الأعلى، وقد استقبله الثاني جيدًا وساعده للانسجام في الأجواء الإيطالية، حتى أنه جعله صديقًا للعائلة أجمع.

واندا نارا يبدو أنها أعجبت بإيكاردي، ذلك المهاجم اليافع، وقد بادرت بالتواصل معه كما كشف فيما بعد في كتابه "سيمبري أفانتي"، وقد كانت رحلة اليخت الشهيرة للاعب الشاب مع عائلة لوبيز نقطة تحول في العلاقة بين الجميع، حيث قيل أنها كانت بداية الخيانة.

واندا طلبت الطلاق من لوبيز وبعد مشاكل ومحاكم حدث رسميًا في نوفمبر 2013، وبعدها بأشهر قليلة ظهرت الصور التي أكدت الخيانة وكانت تجمع بين الزوجة السابقة واللاعب المتألق الذي كان في طريقه للإنتر.

تلك العلاقة العاطفية التي بدأت بخيانة الصديق لصديقه تُوجت رسميًا بالزواج في مايو 2014، وقد أطلق الجمهور في إيطاليا لقب "إيكاردير" على أي صديق يخون صديقه ويخطف زوجته!

العديد تحدث عن قصة الخيانة تلك، دييجو مارادونا وصف إيكاردي بالخائن وقال أنه لا يمكن لشخص أن يذهب لتناول العشاء في بيت صديقه ويخطف زوجته، وقيل أن ليونيل ميسي رفض استدعاء إيكاردي لمنتخب الأرجنتين لأنه لا يريد الخونة في غرفة الملابس.

ديربي واندا

انتقل إيكاردي إلى الإنتر وبقي لوبيز مع سامبدوريا، وجمعت مباراة في إبريل 2014 بين الفريقين، وفي لقطة شهيرة مد الأول يده لمصافحة الثاني قبل انطلاق اللقاء إلا أن الزوج المجروح رفض ذلك وسط نظرات حاقدة تحكي ما حدث من منافسه، وقد أشعل ذلك الإعلام والسوشيال ميديا من جديد حول القصة حتى أن تلك المباراة سُميت "ديربي واندا" نسبة للسيدة الخائنة والصراع حولها.

اللقطة تكررت بين اللاعبين بعد عامين خلال مباراة تورينو وإنتر، إذ رفض لوبيز مجددًا مصافحة إيكاردي، وقد تحدث الأخير بعد اللقاء ووصف الأول بالجاهل.

اللقاء الأول شهد تألق إيكاردي وإحرازه هدفين في فوز إنتر 4-0، فيما أهدر لوبيز ركلة جزاء، أما الثاني فقد شهد الثأر حيث فوز تورينو في سان سيرو 2-1.

الزواج الثاني .. ماورو إيكاردي

تزوجت واندا نارا من إيكاردي في حفل صغير في بوينس آيرس في إبريل 2014، وبعدها بشهرين تقريبًا أقيم حفل كبير آخر، وقد أنجبت منه طفلتان هما فرانشيسكا عام 2015 وإيزابيلا عام 2016.

انتقلت العائلة من ميلانو إلى باريس صيف 2019 بانتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان، بالإعارة أولًا ثم الانتقال النهائي صيف 2020، وقد اعتادت واندا التواجد في الملاعب خلف زوجها وقد أصبحت خلال تلك الفترة وكيلة أعماله كذلك.

أكتوبر 2021 شهد بداية الخلافات بين الزوجين، حيث نشرت واندا منشور على إنستجرام تتهم زوجها بالخيانة، وقد كشفت فيما بعد تفاصيل خيانته لها مع البرازيلية تشاينا سواريز، وقد انفصل الزوجان بالفعل وعادت الزوجة وأطفالها الخمسة إلى باريس، لكنهما تصالحا فيما بعد ثم انفصلا مجددًا في 2022 ثم تصالحا مجددًا.

استمرت العلاقة الزوجية على هذا النهج، خلافات وإساءات علنية ومن ثم تصالح وعودة، وقد حرص الإعلام على متابعة تلك القصة جيدًا وتواجد اسم ماكسي لوبيز أحيانًا حيث كان يتدخل لزيارة أولاده الثلاثة في أوقات متباعدة، وأيضًا حين أعلن مسامحته لإيكاردي بقوله عبر إنستجرام "لا أكتفى بمسامحة إيكاردي فقط، بل أشكره أيضًا لأنه أبعد واندا عني"، وقد ردت عليه بالقول "الاحترام لا يُطلب بل يُكتسب".

سرطان الدم

أعلنت واندا في أكتوبر 2023 إصابتها بسرطان الدم بعد أيام من الكشف عن ذلك بواسطة الصحافة الأرجنتينية، وقد انهارت وبكت كثيرًا خلال تواجدها في النسخة الإيطالية من برنامج "الرقص مع النجوم"، مشيرة إلى أنها تُحاول التماسك أمام أطفالها وواصفة ما حدث بأنه نقطة تحول مثيرة في حياتها.

صاحبة الـ37 عامًا مازال تُعالج من هذا المرض، وقد أدى إصابتها به إلى عودة إيكاردي لها من جديد وتحسن علاقتهما معًا كثيرًا، وقد أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أنهما سيُقيمان حفل زواج جديد بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجهما في 2014.

قصة واندا نارا مع لوبيز وإيكاردي ستبقى بالتأكيد أشهر قصة خيانة مرتبطة بكرة القدم، والفتاة الشقراء التي عُرفت بجمالها وجرأتها ولسانها الحاد وتصريحاتها المثيرة وصورها الفاضحة ستبقى إحدى أشهر النساء في كرة القدم رغم أنها مجرد زوجة للاعبين ليسا من نجوم الصفوف الأولى في اللعبة.