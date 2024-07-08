"ليس حكراً على كرة القدم" .. الكشف عن الدور "غير الكروي" لمحمد صلاح في الأولمبياد

"ليس حكرًا على لاعبي كرة القدم!"

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن بديل النجم محمد صلاح في رفع العلم المصري خلال دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكان مسؤولو اللجنة الأولمبية قد أكدوا في وقت سابق أن نجم ليفربول سيرفع العلم المصري حال انضمامه إلى قائمة منتخب كرة القدم تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس، إلا أن ناديه الإنجليزي رفض مشاركته.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضم الثنائي محمد النني، لاعب آرسنال السابق، وأحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، إلى قائمة الأولمبياد (فوق السن).

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وقال إدريس، في تصريح لقناة "دي إم سي": "سارة سمير بطلة رفع الأثقال وأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث سيرفعان العلم المصري في دورة الألعاب الأولمبية، لأنهما حصلا على ميداليات أولمبية من قبل".

وأضاف: "رفع العلم ليس مقتصرًا على لاعبي كرة القدم، محمد صلاح كان حالة خاصة، وشعبيته كبيرة حول العالم، لذلك كنا نخطط لأن يقوم برفع العلم حال مشاركته".