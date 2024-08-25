نذير شؤم.. بطل "كارثة الكلاسيكو" حكمًا لمواجهة برشلونة وفاييكانو!

هل تنكسر اللعنة؟

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم مباراة برشلونة مع رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، إلى الحكم سيزار سوتو جرادو.

ويستعد البارسا لمواجهة فاييكانو خارج الديار بعد غدٍ الثلاثاء، علمًا بأن الفريق حقق الفوز في أول جولتين على فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

وكان جرادو بطل الرواية في كلاسيكو الموسم الماضي في البرنابيو، حين لم يحتسب هدف لامين يامال، كما ألغى هدفًا لجواو فيليكس في شباك غرناطة بداعي التسلل.

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وحسب صحيفة "سبورت" فإن البارسا يتشاءم بتواجد سوتو، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في وجوده منذ 3 سنوات في مختلف المسابقات.

وأدار جرادو 10 مباريات سابقة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني 3 انتصارات، مع 5 هزائم وتعادلين.