"نحتاج إلى قادة جدد!".. مدرب إنجلترا يكشف سبب جلوس هاري كين على دكة البدلاء أمام اليونان!

يبدو أن هناك توترات في صفوف منتخب الأسود الثلاثة

كشف لي كارسلي المدرب المؤقت لمنتخب إنجلنرا، عن أسباب جلوس هاري كين على مقاعد البدلاء في مباراة إنجلترا الحاسمة في دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان مساء الخميس.

وتواجه إنجلترا مباراة لا بد من الفوز فيها في أثينا، حيث تتطلع إلى التعافي من الهزيمة 2-1 التي منيت بها على أرضها أمام اليونان نفسها في التصفيات على ملعب ويمبلي.

على الرغم من أهمية المباراة، اختار كارسلي أن يبدأ أولي واتكينز في المقدمة، بدلاً من قائد منتخب الأسود الثلاثة كين، وأوضح قراره في تصريحات قبل المباراة.

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وقال كارسلي في تصريحات من الملعب: "كان من المهم منح الفرصة لأولي واتكينز. تجربة ليلة كهذه أمر عظيم بالنسبة له،يحتاج هذا الفريق إلى محاولة إنشاء قادة جدد وإحدى طرق القيام بذلك هي منحهم الفرصة".

وفي حديثه عن كين قال؛ "إنه بخير، يريد أن يلعب. لكن موقفه كان رائعا منذ ذلك الحين، من المهم أن نمنح اللاعبين فرصة وأنا متأكد من أن أولي سيقدم أداءً جيدًا الليلة".

يمكن أن يشعر كارسلي بأنه محق في قراره بعد أن سجل واتكينز هدفا بعد ست دقائق فقط من المباراة، يتقدم بها منتخب الأسود الثلاثة حتى وقت كتابة هذه السطور.

وكان قد هاجم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي زملاءه اللاعبين، بعد أن تم استبعادهم بسبب شعورهم بالإرهاق بالإضافة إلى الإصابات، خلال توقف نوفمبر الحالي، وقال إن "اللعب لصالح المنتخب الإنجليزي يأتي قبل أي شيء".