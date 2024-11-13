"هذا رأيه" .. مدرب إنجلترا يرد على هجوم هاري كين ضد زملائه!

مهاجم بايرن ميونخ يثير أزمة في المنتخب الإنجليزي

هاجم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي زملائه اللاعبين، بعد أن تم استبعادهم بسبب شعورهم بالإرهاق بالإضافة إلى الإصابات، خلال توقف نوفمبر الحالي، ليرد لي كارسلي المدير الفني المؤقت للمنتخب على هذا الهجوم.

وشهدت قائمة الإنجليز غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات والإرهاق، أبرزهم: "جاك جريليتش، فيل فودين، ترينت ألكسندر أرنولد، جاراد برانثويت، كول بالمر، ليفي كولويل، بوكايو ساكا، ديكلان رايس، آرون رامسديل".

وعلق كين على تلك الاستبعادات قائلًا: "اللعب لصالح المنتخب الإنجليزي يأتي قبل أي شيء، وكان يجب عليهم أن يستجيبوا لنداء المنتخب لهم".

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ولكن رد لي كارسلي على تصريحات كين قائلًا: "هذا رأيه، ولا أستطيع التعامل إلا مع ما هو أمامنا، شهر نوفمبر يمثل فترة صعبة، في الماضي كان لدينا 8 أو 9 لاعبين بدلاء، إنها بالتأكيد تلك الفترة من الموسم حيث لعب التعب والإصابات دورًا في ذلك".

واختتم مدرب الإنجليز تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنها فرصة رائعة للاعبين الآخرين الذين كانوا خارج التشكيل، والآن أصبحت فرصتهم".

ويلعب منتخب إنجلترا مباراتين في نوفمبر الجاري، الأولى ضد اليونان اليوم الخميس، والثانية ضد آيرلندا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.