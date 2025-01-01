نجوم ليفربول طلبوا ضم "اللاعب المُرعب".. مفاجأة بشأن صفقة كلوب الفاشلة في 2020!

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كشف تقرير صحفي إنجليزي عن مفاجأة تتعلق بتوقيع ليفربول مع اللاعب الياباني تاكومي مينامينو في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2019-2020.

وتعاقد ليفربول مع مينامينو قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب الياباني فشل في حجز مكان أساسي بالفريق، في ظل وجود الثلاثي "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني"، قبل أن أن يرحل إلى موناكو الفرنسي في صيف 2022.

وحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن "أفضل أداء لمينامينو في آنفيلد جاء بالفعل ضد ليفربول، عندما كان لا يزال لاعبًا بصفوف سالزبورج، حين سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "بعد المباراة، حثّ نجوم ليفربول الكبار المدرب يورجن كلوب على التعاقد مع الرجل الذي أرعبهم (خلال المواجهة)، لم يكن أي منهم يعلم أن صفقة كانت بالفعل متقدمة جدًا في تلك المرحلة".

وختمت: "كان مينامينو تحت المراقبة الدقيقة بالفعل، ومع وجود إجماع على ضمه، بدأت المحادثات في نوفمبر 2019، قبل أن يوقع في يناير 2020".

وشارك مينامينو في 55 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.