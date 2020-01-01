نجم يوفنتوس المعتزل يتعرض للضرب بالنار في اليونان

داركو كوفاسيفيتش لاعب يوفنتوس المعتزل يتعرض للضرب بالنار في العاصمة اليونانية أثينا.

تعرض النجم الصربي المعتزل داركو كوفاسيفيتش لاعب يوفنتوس المعتزل لحادث اطلاق نيران في وسط العاصمة اليونانية أثينا قبل ساعات من الآن.

جاء هذا الإطلاق بشكل متعمد حيث كان يسير كوفاسيفيتش مترجلًا قبل أن يجد سيارة تأتي في اتجاهه مسرعة لتتوقف أمامه ويترجل منها شخصين.

الجناة فورًا بمحاولة إطلاق النيران تجاه كوفاسيفيتش الذي ألقى بنفسه على الأرض بمجرد سماعه لأول طلقة، ليفروا هاربين بعد اعتقادهم أنهم نالوا منه.

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وتم نقل كوفاسيفيتش لأقرب مستشفى عقب الحادث ليتم علاجه، حيث تعرض لإصابات في قدمه والساعد بسبب القفزة التي قفزها بمجرد ظهور الجناة.

ويتم علاج كوفاسيفيتش في الوقت الحالي من أثار الصدمة التي تعرض لها أيضًا على المستوى النفسي بعد الحادث البشع الذي وجد نفسه في وسطه.

وكان اللاعب السابق ليوفنتوس قد سبق له تمثيل ريد ستار ولاتسيو وأولمبياكوس وريال سوسيداد من قبل أن يعتزل كرة القدم.

جدير بالذكر أن نادي ريال سوسيداد كان قد نشر رسالة دعم لداركو كوفاسيفيتش بعد انتشار أنباء الحادث بشكل مباشر وعبروا من خلالها عن أملهم في الشفاء العاجل له.