"لن تسير وحدك أبدًا" .. نجم ليفربول يطمئن يورجن كلوب قبل مواجهتي مانشستر يونايتد وأتالانتا

أنباء سارة للريدز قبل فترة الحسم...

كان القدر رحيمًا بليفربول، ومدربه يورجن كلوب، بعد ظهور نتيجة الفحوصات التي قام بها أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وكان روبرتسون، قد تعرض إلى إصابة قوية في المباراة الودية لمنتخب بلاده اسكتلندا، أمام أيرلندا الشمالية، والتي غادرها اللاعب متأثرًا بإصابة في الكاحل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، قد عاد إلى ناديه يوم الأربعاء وخضع لفحوصات طبية، وجاءت النتائج مبشرة للريدز قبل فترة الحسم.

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وأشارت التقارير إلى أن إصابة روبرتسون، ليست قوية وإنما قد تبعده عن الملاعب لعدة أيام وليس لأسابيع، ومن الوارد أن يغيب عن مباراة برايتون، ولكنه سيعود أمام شيفيلد.

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وسيلعب ليفربول أمام برايتون، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد، مساء الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الـ 31 من البريميرليج على ملعب آنفيلد، ثم سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في الجولة التالية، قبل أن يستضيف أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.