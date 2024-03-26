ضربة قوية ليورجن كلوب .. عضو جديد في مستشفى ليفربول!

إصابة جديدة في أكثر مركز عانى معه ليفربول في الموسم الجاري!

وجه التوقف الدولي الحالي ضربة قوية للألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إذ تعرض أحد نجومه للإصابة في فترة حرجة من الموسم.

الريدز عانوا طوال الموسم الجاري من الإصابات، خاصةً في خط الدفاع، وإن كان الوضع قد تحسن بعض الشيء مؤخرًا، لكن انضم عضو جديد لمستشفى الفريق في المركز نفسه الليلة..

الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون سقط مصابًا في لقاء الليلة أمام أيرلندا الشمالية، واضطر مدربه لاستبداله، إذ بدى متأثرًا بآلام في الكاحل، تعرض لها خلال كرة مشتركة.

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روبرتسون تمكن من السير على قدمه أثناء مغادرته لأرض الملعب، وهو ما قد يخفف من وقع الصدمة على كلوب، لكن حتى الآن لم يتضح حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن ليفربول مرتبط بمواجهة برايتون في 31 من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يليها لقاء شيفيلد يونايتد ثم مانشستر يونايتد يومي الرابع والسابع من أبريل المقبل، ثم أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي في 11 من أبريل، في روزمانة لا تتحمل غياب روبرتسون عن الفريق.