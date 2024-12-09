نجم ليفربول: أتمنى أمرًا واحدًا لـ"ملهمنا" صلاح.. وأرى نفسي في الدوري الإسباني

"إنه مثال للعمل الجاد والتفاني"

أعرب الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر نجم ليفربول عن أمله في أن "يجدد زميله المصري محمد صلاح عقده مع الريدز، ويستمر في الموسم المقبل".

وقال ماك أليستر في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "صلاح يلهمنا كثيرًا، داخل الملعب وخارجه. إنه مثال للعمل الجاد والتفاني، يسعى دائمًا لبذل قصارى جهده، حيث يقدم كل شيء من أجل كرة القدم".

وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب، يتمتع بشخصية دائمة السعي للمزيد، وعندما يكون بجانبك، تعرف أنه سيقدم لك تمريرات حاسمة أو سيسجل الأهداف، آمل أن يستمر على هذا المنوال، لأنه أحد أهم اللاعبين في فريقنا".

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وأوضح: "أتمنى أن يبقى في ليفربول العام المقبل، أريد أن تكون المفاوضات ناجحة، يبدو سعيدًا فهو أسطورة بالنادي، وسيكون مثاليًا لو أنهى مسيرته هنا، لكن هذه قرارات شخصية للغاية وتعتمد أيضًا على تحليل الإدارة قبل اتخاذ القرار".

وسُئل ماك أليستر: "هل ترى نفسك تلعب في إسبانيا يومًا ما؟"، فأجاب: "نعم، لما لا؟ إنها دولة أحبها كثيرًا وقد زرتها عدة مرات، وأهم من ذلك، بسبب اللغة والثقافة، فهي تشبه الأرجنتين كثيرًا".

وختم بالقول: "بالتأكيد أود اللعب في إسبانيا يومًا ما، لكن الآن أنا مرتاح جدًا في ليفربول ولا أفكر في المستقبل".