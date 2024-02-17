نجم ليفربول: كلنا يعرف أين سيذهب مبابي!

هل تعتقد حقًا أنه سيأتي إلى الريدز؟

تحدث الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عن مستقبل زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس هذا الموسم، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ على أن ينتقل إليه في صفقة انتقال حر، خلال الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن مبابي حسم مصيره بشكل نهائي، حيث أخطر مسؤولي سان جيرمان برحيله مجانًا في نهاية الموسم، على أن ينتقل إلى ريال مدريد.

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وسُئل كوناتي، في مؤتمر صحفي عقب فوز ليفربول على برينتفورد (4-1) اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حول مصير مبابي.

وقال النجم الفرنسي: "بكل صدق، هل تعتقد حقًا أنه سيأتي إلى ليفربول؟ نحن لا نفكر فيه، كلنا نعرف إلى أين سيذهب، ولم أحاول حتى الحديث معه (عن ليفربول)".