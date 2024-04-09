نجم ليفربول السابق: محمد صلاح ليس لاعبًا من الطراز العالمي!

سجله يتحدث عن نفسه.. ولكن!

يعتقد بول آينس، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن المصري محمد صلاح هداف ليفربول "ليس لاعبًا (شاملًا) من الطراز العالمي".

ويقدم صلاح أداءً رائعًا في الموسم الحالي، حيث سجل 23 هدفًا في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لاعب ليفربول السابق، في تصريحات لـ" talkSPORT ": "هل صلاح هداف من الطراز العالمي؟ نعم. سجله يتحدث عن نفسه، لكني لا أراه عالميًا من الناحية الفنية (كلاعب شامل)".

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وأضاف: "أحيانًا يدخل بقدمه اليسرى، ويضع الكرات داخل منطقة الجزاء بشكل غير جيد، لكن فيما يتعلق بكونه لاعبًا من الطراز العالمي يسجل الأهداف ويصنع الأشياء، أعتقد نعم".

وإجمالًا، أحرز الفرعون المصري 209 أهداف في 340 مباراة بقميص ليفربول، منذ انتقاله قادمًا من روما في صيف 2017.