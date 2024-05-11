هدف برشلونة وآرسنال.. مدرب سوسيداد يفجر مفاجأة بشأن مستقبل زوبيميندي!

قرار صادم للجميع..

كشف إيمانول ألجاوسيل مدرب ريال سوسيداد، عن تطور جديد يتعلق بمستقبل نجم الفريق مارتن زوبيميندي، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت زوبيميندي بالانتقال إلى برشلونة وآرسنال ومانشستر يونايتد في الصيف المقبل، رغم أن عقده مع ريال سوسيداد مستمر حتى عام 2027.

وقال ألجاوسيل، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة بعد غد الإثنين في الدوري الإسباني: "زوبيميندي يرغب في البقاء هنا، وبالتأكيد سيتواجد معنا الموسم المقبل، ليس لدي شك في ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم زوبيميندي مستويات مميزة هذا الموسم مع سوسيداد، إذ سجل 4 أهداف وصنع آخر خلال 45 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على سوسيداد من أجل الصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 73 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن جيرونا، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي سوسيداد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.