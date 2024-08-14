نجم ريال مدريد يغيب عن موقعة أتالانتا.. ونبأ سعيد لأنشيلوتي!

ما موقف كامافينجا؟

تأكد غياب النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا عن مواجهة ريال مدريد المهمة أمام أتالانتا، اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وأصيب كامافينجا في مران الفريق مساء أمس، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها اليوم بمدينة وارسو البولندية، بعد التحام مع زميله أوريلين تشواميني، ليضطر إلى مغادرة التدريب وهو في حالة سيئة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفحص الأولي من الجهاز الفني "استبعد أي إصابة خطيرة في المنطقة المتضررة بالساق اليسرى، لكنه لن يتواجد في قائمة السوبر الأوروبي".

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وحسب الفحص، فإن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من التواء شديد في الركبة اليسرى، ما يمنعه من التواجد ضد أتالانتا، لكن الملاحظة الإيجابية هي أنه تم استبعاد إصابة شديدة الخطورة (من حيث المبدأ).

ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي إلى تجنب أي إصابة قوية مع بداية الموسم، لتفادي ما حدث مع تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا بمطلع الموسم الماضي، وتعرضهم لإصابات قوية أبعدتهم عن أغلب فترات الموسم.