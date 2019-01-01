نجم ريال مدريد السابق ضمن المعتقلين بسبب قضية تلاعب بالنتائج في إسبانيا

حملة اعتقالات واسعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شنت السلطات الإسبانية حملة اعتقالات واسعة على خلفية تحقيقات خاصة بقضية تلاعب بالنتائج في الليجا.

وشملت الاعتقالات لاعبين سابقين وحاليين ومدراء تنفيذيين في الأندية الإسبانية التابعة للدرجة الأولى والثانية، وأحدهم كان كلاوديو برافو نجم ريال مدريد السابق الذي قضى فترة إعارة قصيرة في ليدز يونايتد عام 2003.

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وقال المتحدث باسم الليجا "تحركات الشرطة جاءت بعد بلاغ من الليجا للسلطات الإسبانية بشأن شبهة تلاعب بالنتائج حدثت خلال مايو 2018".

أضاف "الليجا حريصة جدًا في متابعة قضايا التلاعب بالنتائج، فمن المهم أن نحظى ببطولة عادلة".

أحد المصادر في الشرطة قال لوكالة إي أف إي أن الحملة بدأت في الصباح الباكر في عملية ضد التلاعب بالنتائج في مباريات الليجا بهدف تحقيق أرباحًا مالية من الرهان على نتائج تلك المباريات.