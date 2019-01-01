بيريز: نحاول التعاقد مع هازارد منذ سنوات، آمل أن يأتي

اللاعب مرتبط كثيرًا بارتداء قميص الريال الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الجزم بحسم صفقة انتقال إيدين هازارد من تشيلسي لصالح ناديه، مكتفيًا بتمني حدوث هذا.

وكانت عدة تقارير قد أكدت انتقال اللاعب البلجيكي لقلعة سانتياجو بيرنابيو عقب المباراة النهائية في الدوري الأوروبي، والتي سيخوضها تشيلسي أمام آرسنال في 29 مايو القادم.

وقيل أن الصفقة ستتم مقابل ما يقرب من 130 مليون يورو رغم بقاء موسم واحد في عقد هازارد مع البلوز.

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الرئيس سُئل عن هذا، فأجاب "كيف يُمكن لنا أن نتحدث عن نادٍ سيلعب مباراة نهائية بعد أيام؟".

أضاف "نحن نحاول منذ سنوات عديدة جعل هازارد لاعبًا لريال مدريد، لكننا لم ننجح في هذا حتى الآن".

"أود حقًا انضمام هازارد لريال مدريد، وآمل حقًا أن يحدث هذا. هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ورفض الرئيس الحديث عن سوق انتقالات الريال بالمزيد من التفاصيل، إذ اكتفى بالتأكيد على أنه سيجتمع بالمدرب زين الدين زيدان ويضعان الخطة المناسبة للميركاتو الصيفي، سواء من حيث عمليات البيع أو الشراء.