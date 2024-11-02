نجم ريال مدريد يغيب عن المران الجماعي قبل موقعة ميلان.. وحسم موقف كورتوا

هل يلحق بدوري الأبطال؟

يواصل ريال مدريد تدريباته في المدينة الرياضية (فالديبيباس)، استعدادًا لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأتاح تأجيل مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، التي كانت مقررة اليوم السبت بسبب الفيضان، الفرصة للمدرب كارلو أنشيلوتي لتعديل خطة التدريب، ما منح بعض اللاعبين وقتًا إضافيًا للتعافي من الإصابات أو الحمل التدريبي المرتفع.

واستغل هذا التغيير العديد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات طفيفة أو إرهاق عضلي، حيث أدوا تدريبات فردية في صالة الألعاب الرياضية لتخفيف الحمل البدني.

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وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد جاء على رأس هؤلاء الثلاثي "أنطونيو روديجر وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، الذين تدربوا بشكل منفرد لتقليل الحمل البدني، لكنهم عادوا للتدريب مع الفريق على أرض الملعب أمس".

وأضافت: "أما اليوم، فقد تدرب فيدي فالفيردي بشكل منفرد داخل المنشآت الرياضية، وذلك قبل 4 أيام من مواجهة ميلان بدوري الأبطال".

كما يواصل رودريجو جهوده للتعافي من إصابة عضلية أبعدته عن الكلاسيكو أمام برشلونة، وها هو يتدرب بالحذاء التدريبي منذ بداية الأسبوع، على أن يكون جاهزًا لمباراة ميلان.

وختمت: "يواصل تيبو كورتوا برنامجه التأهيلي بشكل فردي، ويبدو أن عودته للمشاركة في مباراة دوري الأبطال المقبلة غير محتملة".