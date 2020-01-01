نجم ريال مدريد: أمامنا 11 نهائيًا في الدوري الإسباني

إيبار مجرد بداية..

اعتبر لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، المباريات المتبقية من عمر الدوري الإسباني لناديه الملكي بمثابة "النهائيات" لا تقبل أي تعثر في سبيل إعادة لقب الليجا للعاصمة مدريد مرة أخرى.

وتوقف الدوري الإسباني في مارس بعد تفشي فيروس كورونا، ثم أعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا عن استئناف المنافسات مرة أخرى بدايةً من 11 يونيو المقبل وحتى نهاية يوليو.

ريال مدريد خسر صدارته لجدول الترتيب لغريمه التقليدي برشلونة قبل التوقف مباشرةً بعد الهزيمة على يد ريال بيتيس بهدفين لهدف، ليكون الفارق بينهما نقطتين لصالح كتيبة كيكي سيتين.

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فاسكيز يرى أن الفارق قد يعوّض، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "لكرة القدم جوانب مختلفة مثل الجانب البدني، الذي يُعد مهمًا للغاية وكذلك الجانب الذهني".

كما أضاف "المزج بين الجانبين يجعلنا قادرين على الوصول إلى بداية انطلاق الدوري مرة أخرى بشكلٍ جيد للغاية".

واستطرد "إيبار هو نقطة البداية للـ11 نهائي المتبقي لريال مدريد في الدوري، نأمل أن نتمكن من تحقيق الانتصار في كل المباريات ونحصل على اللقب في النهاية".

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وأتم "نحب العمل جميعًا ونستمتع سويًا بالدورات التدريبية التي يستمتع بها جميع زملائنا في كرة القدم، نحن نتدرب ونحاول الوصول لأقصى درجة من الاستعداد قبل العودة".

الجدير بالذكر أن الريال سيستكمل مبارياته المتبقية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يتسع لستة آلاف متفرج بدلًا من سانتياجو برنابيو نظرًا لأعمال الإصلاح في الأخير، مع إقامة الفعاليات بدون حضور جماهيري.