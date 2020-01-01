الحكومة البريطانية تفتح الباب أمام استقبال مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

بشرى لدوري أبطال أوروبا عبر مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن الحكومة البريطانية تدرس في الوقت الحالي استثناء ريال مدريد من إجراءات الحجر الصحي التي تتبعها البلاد.

ويأتي ذلك رغبة منهم في تسهيل خوض مباراة الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتستأنف مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب نهاية الدوريات الأوروبية، حيث تعود منافسات البطولة من خلال مباريات إياب الدور ثمن النهائي، والتى ستقام فى أوائل شهر أغسطس المقبل.

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وحسب صحيفة تايمز فإن السلطة التنفيذية في الحكومة البريطانية أعلنت في الثاني والعشرين من مايو الماضي إلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحي الإجباري.

ولكن سيكون هناك بعض الاستثناءات بشأن هذا القرار والتي ستشمل ممارسات الأندية الكبرى في عالم كرة القدم وسباقات الفورمولا وان.

وِأكدت الصحيفة أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع اليويفا إلى وضع تواريخ مباريات الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ذلك الأساس.

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يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي قد أقيمت في فبراير الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية وفاز بها الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.