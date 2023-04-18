نجم تشيلسي يستعين بتعويذة نيمار للعودة أمام ريال مدريد!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Cesar Azpilicueta Thiago Silva Chelsea 2022-23Getty
دوري أبطال أوروباتشيلسيريال مدريدتياغو سيلفا

مباراة هامة تنتظر البلوز

ليس توماس مولر وحده من يؤمن بأن المعجزة يمكن أن تتحقق ويعود فريقه إلى الفوز وتخطي منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة العريضة في الذهاب، قائد تشيلسي تياجو سيلفا يؤمن بذلك أيضًا أمام ريال مدريد!.

تياجو سيلفا نشر عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام صورة تحمل جملة: "إذا كان لديك فرصة بنسبة 1٪.. فعليك أن تحمل الإيمان بنسبة 99٪".. في إشارة إلى قدرة البلوز على المرور من ريال مدريد الذي فاز عليهم ذهابًا في سانتياجو برنابيو 2-0 ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذه العبارة هي نفسها التي استعان بها نيمار حين كان لاعبًا في صفوف برشلونة في موسم 2016-2017 قبل أن يقلب النادي الكتالوني الطاولة على باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف بعد التأخر ذهابًا بأربعة أهداف نظيفة.

يبدو أن تياجو سيلفا يطمح لاستغلال "تعويذة" مواطنه، لصناعة مجد جديد في ستامفورد بريدج!.

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