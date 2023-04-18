نجم تشيلسي يستعين بتعويذة نيمار للعودة أمام ريال مدريد!

مباراة هامة تنتظر البلوز

ليس توماس مولر وحده من يؤمن بأن المعجزة يمكن أن تتحقق ويعود فريقه إلى الفوز وتخطي منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة العريضة في الذهاب، قائد تشيلسي تياجو سيلفا يؤمن بذلك أيضًا أمام ريال مدريد!.

تياجو سيلفا نشر عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام صورة تحمل جملة: "إذا كان لديك فرصة بنسبة 1٪.. فعليك أن تحمل الإيمان بنسبة 99٪".. في إشارة إلى قدرة البلوز على المرور من ريال مدريد الذي فاز عليهم ذهابًا في سانتياجو برنابيو 2-0 ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذه العبارة هي نفسها التي استعان بها نيمار حين كان لاعبًا في صفوف برشلونة في موسم 2016-2017 قبل أن يقلب النادي الكتالوني الطاولة على باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف بعد التأخر ذهابًا بأربعة أهداف نظيفة.

يبدو أن تياجو سيلفا يطمح لاستغلال "تعويذة" مواطنه، لصناعة مجد جديد في ستامفورد بريدج!.