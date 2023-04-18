فيديو| توماس مولر عن إمكانية الريمونتادا أمام مانشستر سيتي: "الفرصة سانحة!"

مباراة على أعلى مستوى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تناول الألماني توماس مولر آمال فريقه بايرن ميونخ في العودة بالنتيجة أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولدى سؤاله قبل المباراة حول حظوظ بايرن ميونخ في التأهل أمام مانشستر سيتي أجاب: "أؤمن أن الفرصة لا تزال لدينا".

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، وضاعف حالة التوتر بين جدران البافاري.

هذه الحالة بلغت ذروتها بعد المشادة العنيفة التي حدثت بين ليروي ساني وساديو ماني نجمي الفريق، والتي تسببت في تجميد السنغالي إلى الآن عن المشاركة مع الفريق.