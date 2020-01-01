جوميس يكشف كيف قضى فترة التوقف؟ ويؤكد: متشوق للعودة

جوميز يتحدث عن تأثير توقف كرة القدم على حياته الطبيعية

أكد بافيتمبي جوميس نجم فريق الهلال السعودي أنه مشتاق للغاية لعودة كرة القدم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنها تعد جزءاً هامًا يفتقده في حياته وروتينه اليومي.

ومن المعروف أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيعود في الرابع من شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال جوميس في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال": "أنا مشتاق للغاية لكرة القدم، إنها تعد جزءاً كبيرًا من حياتي اليومية التي تتمحور بشكل كبير جدًا على كرة القدم".

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وأضاف: "حتى عندما أستيقظ وأتناول الطعام، وعندما أكون مع عائلتي، فكل شيء يتمحور بالنسبة لي حول كرة القدم وتسجيلي للأهداف والأجواء الجماهيرية في الملعب، أفتقد ذلك بشدة".

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وتطرق لاعب الزعيم في الختام للحديث عن فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد، وقال في هذا الصدد: "استغليت هذه الفترة في شراء بعض المعدات الرياضية كدراجة تدريب منزلية وجهاز للركض، كي يُساعداني على التدريب بشكل منفرد في البيت، كما أنني لدي مدرب شخصي يُساعدني على الحفاظ على لياقتي البدنية، حتى أعود بشكل قوي للمنافسة مع فريقي على لقب الدوري".

الجدير بالذكر أن جوميس تمكن من تسجيل 17 هدفًا هذا الموسم مع الهلال، بواقع 14 هدفًا في الدوري السعودي وثلاثة أهداف في دوري أبطال آسيا.