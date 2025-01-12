نجم البرتغال: كريستيانو يحلم بلقب كأس العالم.. وسنقاتل لمساعدته في 2026

ماذا قال جواو؟

كشف البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي الإنجليزي، أن زميله وقائده في منتخب البحارة كريستيانو رونالدو "لا يزال يحلم بالفوز بلقب كأس العالم".

ويستعد منتخب البرتغال، الذي لم يتوّج بكأس العالم في تاريخه، لخوض منافسات مونديال 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وظهر كريستيانو في كأس العالم لأول مرة عام 2006، ونجح في أن يصبح أول لاعب يسجل في 5 نهائيات مونديالية (آخرها قطر 2022).

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ويستعد رونالدو لبلوغ عامه الأربعين، لكن ما زال لديه الكثير ليقدمه، حيث يواصل التألق مع ناديه (النصر السعودي) ومنتخب بلاده.

وقال فيليكس في تصريح لشبكة TNT Sports : "نعم، أعتقد أن رونالدو سيخوض مونديال 2026، كل شيء يشير إلى أنه سيفعل".

وختم: "كريستيانو يحلم بحصد لقب كأس العالم، سنفعل كل ما بوسعنا لمنحه هذه الجائزة، أعتقد أنها الجائزة الوحيدة التي تنقصه".