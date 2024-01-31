خاص | نجم الأرجنتين: لا نريد أن نسمع قرار ميسي "المرتقب"!

أعرب الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، عن رغبته في أن يواصل القائد ليونيل ميسي مشواره مع المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وقاد مهاجم مانشستر سيتي هجوم الأرجنتين رفقة ميسي، في التتويج بكأس العالم (قطر 2022)، ومن المقرر أن ينضم الثنائي مرة أخرى إلى فريق المدرب ليونيل سكالوني في كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتشير تقارير صحفية إلى أن صاحب الـ36 عامًا المتوج بجائزة الكرة الذهبية في 8 مناسبات، سينهي مسيرته الدولية عقب بطولة الكوبا المقبلة.

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وقال ألفاريز، في مقابلة مع "جول": "أود أنا وزملائي أن يواصل مهمته، وسيعتمد الأمر عليه، لكن أعتقد أنه إذا أراد (الاستمرار) يمكنه القيام بذلك بشكل مريح".

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وأضاف: "عندما كنت طفلًا كان مثلي الأعلى، وسبق وطلبت منه صورة، ثم عندما ذهبت إلى الفريق الأول (معه) حصلت على وجهة نظر أخرى. إنه أمر مجنون لكنه لطيف حقًا".

وختم: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة لعب معه، أنا فخور جدًا بكل ما حققناه للمنتخب، والذي جاء بعد البحث عنه لفترة طويلة (كأس العالم)".

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 106 أهداف، بفارق 50 هدفًا عن صاحب المركز الثاني جابرييل باتيستوتا.