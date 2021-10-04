نجم إيفرتون: خططت لتقليد احتفال رونالدو.. وحصلت على قميصه بهذه الطريقة!

أندروس تاونسند يكشف تفاصيل حصوله على قميص كريستيانو رونالدو.

كشف أندروس تاونسند جناح نادي إيفرتون عن تفاصيل حصوله على قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

تاونسند سجل هدف التعادل لصالح إيفرتون في مرمى مانشستر يونايتد، في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

تاونسند، وبعدما سجل هدفه في الدقيقة 65 من زمن المباراة، احتفل بطريقة رونالدو الشهيرة، وكشف نجم إيفرتون أن تقليد البرتغالي كان مخططًا له بالفعل.

ماذا قال تاونسند عن تقليد احتفال رونالدو؟

تاونسند أجرى مقابلة عبر الهاتف مع محطة "توك سبورت" الإنجليزية، وكشف بالتحديد ما كان يدور في رأسه حول تقليد احتفال رونالدو.

وقال جناح إيفرتون: "كنا نناقش الأمر مع المدرب في اليوم السابق ونحن في طريقنا إلى مانشستر، اللاعبون كانوا يقولون، هل ستقلد احتفاله حقًا إذا سجلت؟".

وأضاف: "قلت نعم، لكن الشيء الوحيد الذي قالوه هو ضرورة الحرص على فوز إيفرتون أو تسجيل هدف متأخر في المباراة، حتى لا يحصل رونالدو على فرصة للرد".

وتابع: "لقد انجرفت قليلًا، وتعثرت وكدت أسقط على ظهري، نظرت إلى الساعة وكنا في الدقيقة 65، لقد أعطيت أعظم لاعب في العالم نصف ساعة لجعلي أبدو سخيفًا، خفت أن يحرز هدف الفوز، أشكر الله على أنه لم يفعل".

وأكمل: "لقد سجلت مبكرًا جدًا، وفي كل مرة دخلت الكرة إلى منطقة الجزاء اعتقدت أنه سوف يجعلني أبدو كالأحمق، لحسن الحظ، حصلنا على التعادل في النهاية".

ماذا قال تاونسند عن حصوله على قميص رونالدو؟

وتطرق نجم إيفرتون خلال المقابلة للحديث عن تفاصيل الحصول على قميص كريستيانو رونالدو بعد المباراة، رغم غضب البرتغالي الواضح من النتيجة.

وقال تاونسند: "هدفي كان ألا أغادر أولد ترافورد بدون قميص كريستيانو رونالدو، بعد الصافرة ركضت مباشرة نحوه، لا أعرف ما الذي كان يتمتم به، لكن لم يكن بالإنجليزية".

وأضاف: "كان يتمتم بالبرتغالية، وطلبت منه قميصه ثلاث أو أربع مرات، وفي النهاية استسلم، وأخبرني أنه سيعطيني إياه في الداخل".

وأكمل: "كان على الانتظار داخل غرفة الملابس، ولحسن الحظ تمكن رجل غرفة خلع الملابس من ترتيب الأمر لي".

واختتم تاونسند حديثه قائلًا: "سوف أحتفظ بهذا القميص بالطبع".

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