تشافي يخلف كومان في تدريب برشلونة؟ القصة كاملة

هل يصل قريبًا؟

حالة من الضبابية تسيطر على موقف تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة وخلافة رونالد كومان في كامب نو، بعدما خرجت أنباء مختلفة تقرب أو تنفي وصول مدرب السد القطري للنادي الكتالوني.

ورجحت الصحف أن يتراجع رئيس برشلونة جوان لابورتا عن وعده بالإبقاء على كومان مدربًا للفريق بعد الهزيمة المخيبة للآمال من أتلتيكو مدريد يوم السبت بهدفين نظيفين في واندا ميتروبوليتانو.

ولطالما كان اسم تشافي هيرنانديز على رأس الأسماء المرشحة لتدريب البلوجرانا، وقد زادت الأنباء في الآونة الأخيرة حول اقترابه كثيرًا من المنصب الذي يحلم به.

هل يُدرب تشافي هيرنانديز برشلونة؟

الصحفي جيرارد روميرو نشر يوم الأحد أنباء مثيرة أن إدارة برشلونة أتمت اتفاقها بالفعل مع تشافي على خلافة كومان بعد أن اجتمعت به يوم الأربعاء الماضي.

ووفقًا له، رونالد كومان كان على دراية بذلك مما جعله يعلن الرحيل يوم الجمعة، ثم تغيرت الأمور يوم السبت بعد محادثته مع لابورتا، بيد أن الاتفاق مع تشافي لا يزال ساريًا.

أما عن متى سيتولى تشافي فهو غير معلوم، لكن بحسب روميرو فالاتفاق سيجعل مدرب السد مدربًا للبرسا عاجلًا أو آجلًا.

ماذا كان رد الصحف على هذه الأنباء؟

بمجرد انتشار أنباء روميرو، خرجت مصادر أخرى تنفي هذا الأمر جملة وتفصيلًا وتؤكد أن إدارة برشلونة لم تتحدث مع تشافي من الأساس.

صحيفة "آس" كانت على رأس هذه المصادر، إلى جانب الصحفي خافي ميجيل المقرب للغاية من تشافي، والذي أكد عدم وجود اجتماع يوم الأربعاء أو اتفاق بين الطرفين.

ويبدو هذا الكلام منطقيًا إلى حد كبير بالنظر إلى وجود لابورتا وأهم رجال برشلونة يوم الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة رفقة الفريق لمواجهة بنفيكا.

لذلك يبقى السؤال، كيف حدث الاجتماع بين الإدارة وتشافي؟ هل قصد روميرو أن الاجتماع كان إلكترونيًا على سبيل المثال؟ لا أحد يعرف، ولكن الفريق النافي تبدو حجته أقوى.

ما هو مصير كومان في تدريب برشلونة؟

قبل مباراة أتلتيكو مدريد أعلن لابورتا أن كومان باقٍ مهما كانت النتيجة، وحتى بعد الهزيمة خرج المدرب نفسه وأكد استمراره.

على الأقل، يبدو أن كومان مستمر حتى الكلاسيكو المقبل المقرر له 24 أكتوبر، خصوصًا وأن البرسا قبله سيلعب مباراتين هامتين أمام فالنسيا محليًا ودينامو كييف أوروبيًا.

إن نجح كومان في تصحيح الأوضاع سيبقى في منصبه، أما خسارة الكلاسيكو والسقوط قبلها في أي مواجهة ستعني الإطاحة به وجلب تشافي أو أي بديل آخر.

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