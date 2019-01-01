نجم أرسنال يُبرئ ليونبيرج من كارثة مانشستر سيتي

تصريحات عقلانية..

يؤمن نيكولاس بيبي، لاعب أرسنال، أن الأداء السيئ الذي ظهر به الجانرز في الآونة الأخيرة هو شيء يتحمله اللاعبون وليس المدير الفني المؤقت فريدي ليونبيرج، معتبرًا أن المدرب السويدي يحاول بشتى الطرق إحداث الفارق.

بيبي كان مشاركًا خلال الهزيمة الساحقة للجانرز على يد مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ملعب الإمارات، لتكون هذه هي الهزيمة هي الخامسة لأرسنال هذا الموسم على الصعيد المحلي وبأداء مخيب للآمال للغاية.

اللاعب الإيفواري تحدث للصحافة وقال "فريدي يحاول جاهدًا، إنه يتحدث إلينا كثيرًا، ولكن لم يتغير شيء من ناحية النتائج، الأمر يعود لنا نحن اللاعبون وليس المدرب.".

كما أضاف "فريدي قريب مننا لأنه كان لاعبًا منذ فترة قريبة، إنه يعرف ما نشعر به، لذا من الأسهل لنا أن نتحدث إليه كلما احتجنا لذلك. سنواصل العمل بجد لجعل الأمور أفضل ولكي نعود للانتصارات من جديد.".

واستطرد "نحن لسنا منزعجين من الوضع الحالي، لقد مررت بموقف مشابه في ليل (5 مدربين مختلفين في 2017) وواصلنا العمل. أعتقد أنه مع العمل الشاق سيتحسن الوضع سواء مع فريدي أو شخص آخر.".

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ويستعد أرسنال لمباراة قوية يوم السبت أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعرب بيبي عن آماله في تدارك الهزائم الكثيرة لناديه هذا الموسم والعودة من الجوديسون بارك بثلاث نقاط لإسعاد وتعويض الجماهير.

"علينا كلاعبين أن نُحسن من أدائنا في وقت سريع. لقد فزنا في مباراة واحدة من آخر 12 مباراة، هذا لا يكفي، نحن أرسنال. الأمر يتعلق بنا وليس بالمدرب، علينا أن نستيقظ سريعًا وتكون البداية من مباراة إيفرتون."

جديرٌ بالذكر أن كارلو أنشيلوتي سيكون على رأس القيادة الفنية لإيفرتون أمام الجانرز بعد وصوله لاتفاق مع التوفيز، في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو أرسنال إنهاء التعاقد مع مايكل أرتيتا ليدرب الفريق بصورة دائمة.