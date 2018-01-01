نجم أرسنال السابق: لماذا لا يأتي رابيو بدلاً من أوزيل؟

التكهنات تتواصل حول مستقبل صانع الألعاب الألماني مع المدفعجية بعد خلافه مع المدرب أوناي إيمري

يرى بيري جروفز لاعب أرسنال السابق، أن المدفعجية قد يقومون بصفقة مبادلة تطيح بمسعود أوزيل خارج النادي في يناير.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل صانع الألعاب الألماني، بوجود خلاف بينه والمدرب أوناي إيمري، بتزايد احتمالات رحيله عن أرسنال.

وعلى الجانب الآخر يأتي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، وأحد أهداف النادي اللندني، حيث ينتهي عقده مع ناديه في يونيو القادم، ومن المتوقع رحيله في الميركاتو الشتوي بسبب خلاف محتدم مع النادي الفرنسي.

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جروفز أحد نجوم المدفعجية السابقين، يرى أن أرسنال عليه الاستفادة بهذا الموقف، باستقدام رابيو بدلاً من أوزيل.

وقال في تصريحات صحفية:"كلاعب كرة قدم أنا معجب بأوزيل، فهو أحياناً يقوم بأشياء رائعة وتظهر كأنها في قمة السهولة".

وأضاف:"يبدو أن إيمري ليس من أشد المعجبين به، منحه العديد من الفرص، وأعطاء شارة القيادة ولكن فاض الكيل به".

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وتابع:"لم يلعب ضد فولهام بسبب الإعياء، وانتشرت أنباء حول شجار مع إيمري قبل مباراة وست هام، حيث أخبره الإسباني أن عليه استماع تعليماته".

واستكمل:"كان يعامل معاملة خاصة مع فينجر، ولكن كل ذلك انتهى الآن، الجميع يرى راتبه ضخماً، وأيضاً هناك رابيو اللاعب الذي يحبه إيمري وتسبب في تطوره مع باريس سان جيرمان".

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وأكد جروفز خلال حديثه أن فرصة أرسنال تبدو سانحة لاستقدام رابيو، نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمعه بإيمري.

ويأتي ذلك رغم الأنباء حول توصل اللاعب لاتفاق مبدئي على الانضمام لبرشلونة في الميركاتو الشتوي.