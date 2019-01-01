نجل الوليد بن طلال يكشف عن شروطه لرئاسة الهلال السعودي

شدد خالد على وجود بعض الشروط التي وضعها من أجل ترشيح نفسه بشكل رسمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق الأمير، خالد بن الوليد بن طلال على حقيقة الترشح لرئاسة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أشارت بعض التقارير.

وشدد خالد على وجود بعض الشروط التي وضعها من أجل ترشيح نفسه بشكل رسمي لرئاسة الزعيم الهلالي.

واوضح نجل الوليد بن طلال أن أول هذه الشروط هي أن يكون هناك خصخصة، وأن تكون ميزانية الأندية واضحة.

لـ #لزعيم أسود في الملعب وأسود في المدرجات 🔥🦁🙌



(🎥: IG\bafetimbigomis) pic.twitter.com/CPVOvnmvc9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

وأضاف أيضاً، أنه يجب أن تقوم الدولة بإغلاق الشركات التي تبيع القمصان المقلدة، واختيار مجلس الإدارة الخاص به بنفسه من أجل القيام بعمل أحترافي.

وأكد الأمير أنه إن قبل تولي رئاسة النادي العاصمي، سيكون من أجل مساعدة الزعيم والاستثمار في النادي، وليس ليكون اسمه رئيس نادي الهلال، مؤكدًا أنه لو فتحت الخصخصة، فسيرشح نفسه لرئاسة الأزرق.

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كما أكد نجل الأمير الوليد بن طلال أن سامي الجابر سيكون ضمن الفريق الفني للفريق في حال تولى منصب الرئاسة.