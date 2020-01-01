فيديو: نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس إيطاليا 2019-20، النتيجة، القنوات الناقلة بالإضافة إلى الأبطال السابقين للبطولة الثانية من حيث الأهمية في إيطاليا

كان عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا ، والتي جمعت بين يوفنتوس ونابولي، وذلك بعد اكتمال دور نصف النهائي وإقصاء البيانكونيري لميلان وأبناء الجنوب للإنتر.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا...

لن يستطيع حامل اللقب فريق لاتسيو المنافسة على البطولة مرة أخرى بعد أن ودع دور ربع النهائي أمام نابولي، وفي نفس المرحلة تأهل يوفنتوس إلى نصف النهائي بعد أن تفوق على الطرف الأحمر من مدينة روما بثلاثية، وبعد مباراة نهائية مثيرة نجح أبناء الجنوب في الفوز بالكأس بركلات الترجيح.

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في هذا التقرير سوف نتعرف على نتائج الأدوار السابقة، موعد المباراة النهائية من كأس إيطاليا 2019-20 بالإضافة إلى سجل الأبطال الفائزين بالمسابقة.

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نتيجة نهائي كأس إيطاليا 2019-20

أقيم نهائي كأس إيطاليا 2019-20 على ملعب أولمبيكو الخاص بروما و لاتسيو ، وذلك يوم 17 يونيو، وشهد اللقاء غياب أصحاب الأرض بعد أن ودع الجياولورسي والنسور البطولة في دور ربع النهائي، وجمع بين يوفنتوس ونابولي الذي رفع الكأس بركلت الترجيح.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نابولي - يوفنتوس 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0

(2-4) بركلات الترجيح أوليمبيكو

نتائج مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا

نجح نابولي في تحقيق أولى مفاجأت نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-20، بعد أن تغلب خارج ملعبه في الذهاب على الإنتر بهدف نظيف مقابل لا شيء، وفي الإياب نجح في التعادل بهدفٍ لمثله وعبر للنهائي.

كما واجه ميلان يوفنتوس في مباراة قمة انتهت بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله في السان سيرو، وذلك قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل سلبيًا بدون أهداف، وبالتالي صعود البيانكونيري للنهائي.

المباراة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة النهائية ميلان - يوفنتوس 1-1 0-0 1-1 الإنتر - نابولي 1-0 1-1 2-1

القنوات الناقلة لنهائي كأس إيطاليا

لا تملك أي قناة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن حقوق بث مباريات الموسم الحالي من مسابقة كأس إيطاليا ، وهو ما قد يضع محبي الكرة الإيطالية في ورطة ولكن بكل تأكيد هناك بعض الحلول من أجل متابعة البطولة.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا...

حيث يقوم الحساب الرسمي للاتحاد الإيطالي على يوتيوب بنقل المباريات، كما يمكنكم متابعة أبرز اللقاءات عبر البث المباشر على موقع جول.

من الفريق الذي سيبتسم له أولمبيكو للمرة الأولى مع مدربه الجديد؟

يعتبر ملعب أولمبيكو بمثابة ويمبلي في إيطاليا، حيث تقام عليه لقاءات نهائي كأس إيطاليا منذ أن أصبح ذلك الدور يُقام من مباراة وحيدة فقط وليس من مباراتين، ولكنه لن يشهد في العالم الحالي مشاركة أي من طرفي مدينة روما به، بعد أن تم إقصاء كلا من لاتسيو وروما في دور ربع النهائي أمام نابولي و يوفنتوس على الترتيب.

تأهل البيانكونيري والبارتينوبي إلى دور نصف النهائي في انتظار إما ميلان أو تورينو من جهة وإما الإنتر أو فيورنتينا من جهة آخرى، ومع التوقعات بالتحاق طرفي مدينة ميلانو لشغل المقاعد الفارغة في دور نصف النهائي، سيصبح كأس إيطاليا أكثر إثارة، لأنه سيكون القطعة التي تنقص أي فريق من أجل أن يكون باكورة مشروعه الجديد.

خسر يوفنتوس كأس السوبر أمام لاتسيو ، وسيسعى لتحقيق بطولة الكأس تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري والذي يعاني من انتقادات لاذعة في الوقت الراهن بسبب تقديم البيانكونيري لأداء غير مقنع حتى الآن، فهو لم يصل لتلك المتعة التي كان يقدمها ساري مع نابولي ، ولم يبدو الفريق قويًا دفاعيًا مثلما اعتدنا عليه تحت قيادة ساري.

ينافس الإنتر على لقب الدوري مع كونتي، وعلى الرغم أن بطولات الكأس دائمًا ما ستكون عصية على كونتي ولكنها ستكون فرصة ثمينة لمدرب الأفاعي الجديد من أجل أن يُدشن مشروع الفريق بلقب غائب عن خزائنهم منذ سنوات طويلة، من المتوقع أن يُركز أنطونيو على البطولة ويأخذها على محمل الجد على الرغم أن الاهتمام الأكبر بالسيريا آ.

من الإنتر إلى ميلان ، سيحاول بيولي استغلال عودة إبراهيموفيتش مرة أخرى من أجل أن يقدم الفريق موسم يليق به، يخرج منه بأي لقب ويبدو أن مسابقة الكأس هي الأسهل مع صعوبة منافسة الروسونيري على الدوري وابتعاد الفريق عن المشاركات الأوروبية في الوقت الراهن

سجل الفائزين بكأس إيطاليا

يحظى يوفنتوس بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس إيطاليا برصيد 13 لقب بفارق 4 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وهو روما ويتشارك كلا من الإنتر و لاتسيو المركز الثالث ولكلاهما 7 بطولات ويأتي في الترتيب الرابع فيورنتينا الذي تمكن من التتويج بالكأس في ست مناسبات.

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الأبطال السابقون لكأس إيطاليا: