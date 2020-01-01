نبيل فقير يخطف أنظار بيريز في مباراة بيتيس وريال مدريد

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع اللاعب الفرنسي

خطف نبيل فقير لاعب ريال بيتيس، أنظار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في مباراة الفريقين بالأمس بالدوري الإسباني.

وشارك فقير في فوز فريقه، على الميرينجي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 27 من الليجا.

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وكان فقير قد انضم إلى بيتيس، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 19.75 مليون يورو.

ويمتد عقد صاحب الـ 26 عاماً، مع بيتيس حتى 2023، مع شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة موندو الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن كفة ريال مدريد، ستزداد في حال فشل بيتيس في التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم القادم.

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ويحتل بيتيس المركز الـ 12 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن فقير شارك هذا الموسم مع بيتيس في 23 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.