كاسيميرو يصدم مشجعي ريال مدريد بعد هزيمة بيتيس

لا يستبعد ضياع لقب الليجا!

أدلى متوسط ميدان ريال مدريد كاسيميرو، بتصريحات محبطة بالنسبة لمشجعي ريال مدريد، بعد هزيمة الأمس أمام ريال بيتيس.

وانحنى النادي الملكي خارج قواعده بنتيجة 2-1، ليفقد صدارة الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة، بعد فوزه على ريال سوسييداد بهدف نظيف، سجله ليونيل ميسي من علامة الجزاء.

وبعد المباراة قال الدولي البرازيلي لموقع النادي الرسمي "تفوقوا علينا ولعبوا بطريقة أفضل منا وليس لدينا أعذار، لأن كرة القدم بسيطة".

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وأضاف "لا توجد مباراة سهلة في الليجا، ولكي تفوز باللقب، ينبغي عليك أن تلعب بشكل جيد في كل مباراة، ونحن لم نفعل ذلك".

وتابع "يجب أن نستمر في العمل الجاد، إذ أننا لم نكن على مستوى المهمة، ولم نلعب بنفس الطريقة التي كنا عليها أمام برشلونة".

وختم حديثه "نحن بشر أيضًا، لكن ما حدث قد يكلفنا اللقب، والآن علينا أن نصب تركيزنا على مباراة إيبار".

فيما قال زميله المدافع فاران "افتقرنا إلى الكثير من الحدة، لا سيما في الشوط الأول، حيث لم نلعب بالسرعة التي أردناها وسمحنا لهم بالاستحواذ على الكرة".

وأضاف "صحيح نفقد بعض النقاط المهمة، لكننا واثقون من أننا نستطيع القتال حتى النهاية، وسنحاول العودة إلى الصدارة، لكن اليوم، لم نلعب بالجودة المطلوبة، على أي حال، لا يزال لدينا مباريات كثيرة، وأثق أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح".

وجاءت هزيمة الأمس بعد أسبوع من الفوز الذي حققه الريال على حساب غريمه الأزلي برشلونة بهدفين نظيفين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في كلاسيكو الجولة الـ26 لليجا.