نبيل بن طالب يقترب من البريميرليج

عروض إنجليزية لنجم شالكة نبيل بن طالب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية وألمانية أن نبيل بن طالب نجم نادي شالكة اقترب من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بن طالب قد قدم موسمًا جيدًا مع شالكة جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، وجاءت الأندية الإنجليزية في الواجهة.

وحسب عدة مصادر صحفية، فإن أندية ويست هام يونايتد وولفر هامبتون وإيفرتون قد أبدت اهتمامها بضم النجم الدولي الجزائري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدثت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن عرض رسمي من قبل نادي أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج من أجل بن طالب.

ولم تتحدث المصادر عن تفضيل بن طالب وإدارة شالكة لعرض على حساب غيره، ولكنها أكدت أن خروجه يعد مسألة وقت فقط.

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يذكر أن بن طالب كان قد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل بقميص توتنهام هوتسبيرز قبل التحاقه بالأزرق الملكي شالكة.