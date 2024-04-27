نبأ سعيد لأنشيلوتي.. نجما ريال مدريد جاهزان لموقعة بايرن ميونخ!

شاركا في التدريبات كاملة

تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سعيدًا بشأن جاهزية نجميْ الفريق لمواجهة بايرن ميونخ خارج الديار، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك الثنائي رودريجو جويس وفيرلان ميندي في تدريبات الميرنجي اليوم السبت، بعدما غابا عن آخر مواجهة للفريق أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حسب صحيفة ماركا.

ولم يسافر رودريجو مع الفريق أمس بسبب نزلة برد، فيما خرج ميندي من القائمة كإجراء احترازي بسبب (حمل عضلي).

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ويسود التفاؤل في ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ، بعد حصول أغلب لاعبي الفريق الأساسيين على راحة، كما قدم أصحاب الفوز على سوسيداد (1-0) مستوى مميزًا.

واقترب ريال مدريد من حسم لقب الليجا، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 84، وبفارق 13 نقطة عن جيرونا (الوصيف)، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.