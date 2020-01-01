نبأ سعيد من تدريبات بايرن ميونخ

عودة نجم طال غيابه..

استعاد بايرن ميونخ نجمه كينسجلي كومان مجددًا، بعدما شارك اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية مساء الخميس.

وكان كومان قد أصيب خلال مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي، ليبتعد عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وبحسب التقارير الصحفية الألمانية، فإن كومان قد شارك في ساعة ونصف من التدريبات قبل أن يُغادر ليقوم ببعض التدريبات الفردية.

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هذا النبأ يُضاف إلى عودة لوكاس هيرنانديز من الإصابة، وكذلك بداية تعافي خافي مارتينيز من الإصابة التي ألّمت به في نهاية الدور الأول من البوندسليجا.

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نيكلاس زوله، مدافع العملاق البافاري، هو الوحيد الذي لن يُسجل عودته قريبًا بسبب إصابته القوية والكبيرة في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

يذكر أن كومان البالغ من العمر 23 عامًا قد عانى من العديد من الإصابات منذ وصوله إلى الأليانز آرينا عام 2015.

كما يجدر الإشارة إلى أن عودة كومان ستُنهي على أي آمال للبايرن في إبرام صفقات لتدعيم الهجوم في الساعات المقبلة من سوق الانتقالات الشتوية الحالي.