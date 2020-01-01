بايرن يخرج من سباق هافيرتس وليفربول يترقب

المطالب المالية لليفركوزن تعطل الصفقة

أصبح نادي بايرن ميونخ الألماني، مهدداً بخسارة صفقة التعاقد مع كاي هافيرتس صانع ألعاب بايرليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن كان الطرف الأقرب للحصول على خدمات الدولي الألماني، ضمن خطوات البافاري لإحلال وتجديد فريقه للمستقبل، باعتبار هافيرتس أحد أهم مواهب البوندسليجا.

شبكة "TZ" الألمانية أكدت اقتراب الصفقة من الفشل، نظراً لمطالب ليفركوزن المالية المرتفة، التي قد لا يقدر بايرن على تلبيتهما.

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ليفركوزن يدرك جيداً الاهتمام الذي يلقاه هافيرتس من ريال مدريد وبرشلونة وليفربول، مما يجعله يطلب 130 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

وعلى الجانب الآخر يجد بايرن صعوبة كبيرة لدفع هذا المبلغ الضخم، نظراً للإنفاق الكبير للنادي الفترة الأخيرة، بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد بـ80 مليون يورو.

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وهو ما أكده كال رومينيجه في تصريحات صحفية قائلاً:"ليس من مصلحة بايرن أن نكسر رقماً قياسياً جديداً بالانتقالات، بالإضافة للراتب الضخم الذي يتلقاه اللاعب".

وهو ما يفتح الباب أمام كبار أوروبا خارج ألمانيا للتعاقد مع هافيرتس، وسط تأكيدات بانتظار ليفربول بعرض مناسب من ليفربول بالميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم.