نبأ سار لبرشلونة.. باريس يعلن غياب نيمار لمدة 4 أسابيع!

صدمة كبيرة..

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الخميس، عن غياب المهاجم البرازيلي نيمار لفترة طويلة، بعد إصابته في مواجهة كان بدور الـ32 بكأس فرنسا.

اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، وهو ما يزيد معاناة باريس قبل اللعب ضد برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

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التعليق الأول لنيمار على الإصابة كان من خلال منشور عبر موقع إنستجرام أعرب فيه عن حزنه وألمه الشديدين للغياب لمدة طويلة عن الملاعب.

الدولي البرازيلي كتب "الحزن عظيم والبكاء مستمر والألم جسيم، مرة أخرى سأتوقف عن فعل أكثر شيء أحبه في حياتي وهو لعب كرة القدم".

كما أضاف "أشعر أحيانًا بعدم الارتياح بسبب أسلوبي في اللعب، فأنا أقوم بالمراوغة كثيرًا وينتهي بي المطاف بالتعرض للضرب المستمر".

"لا أعرف إن كانت المشكلة بي أنا أم بما أفعله في الملعب.. هذا يحزنني حقًا."

وتابع "يحزنني للغاية أن أسمع من لاعب أو مدرب أو طفل 'يجب أن يتعرض للضرب حقًا، يسقط، إنه يبكي، إنه طفل مدلل' وما إلى ذلك".

وأتم "بصراحة، هذا يحزنني ولا أعرف كم من الوقت سأستغرق حتى أعود، أريد أن أكون سعيدًا في لعب كرة القدم، هذا فقط ما أريده".

10 فبراير

خرج نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، مصابًا من مباراة فريقه أمام كان، والتي تقام لحساب دور الـ32 من كأس فرنسا.

ويتقدم بي آس جي بهدفٍ نظيف على كان في المباراة المقامة بملعب الأخير، من توقيع المهاجم البديل مويس كين، لكن نبأ تعيسًا برز بالنسبة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

الدقيقة 62 شهدت هذه اللقطة التعيسة للمدرب الأرجنتيني، حيث خرج نيمار من الملعب مصابًا وهو منكس الرأس ويضع يده على عضلة المقرب في قدمه اليُسرى.

لا يزال من غير المعلوم ولم يُعلن النادي عن شيء فيما إذا هذه الإصابة ستؤثر على وجود الدولي البرازيلي في القمة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا أم لا.

عمومًا، فقد النادي العاصمي آنخيل دي ماريا من قبل للإصابة، وفي حال أن تأكد غياب نيمار أيضًا فستكون ضربة قوية للمدرب بوتشيتينو الذي لم يثبت دعائم حكمه في حديقة الأمراء بعد.

قد يكون خروج نيمار في الأساس إجراء احترازي خوفًا من تفاقم الإصابة، لكن الأكيد أن بوتشيتينو لن يجازف به في مباراة نيس القادمة التي تسبق مباراة البرسا بأيام.

وعقب المباراة، رفض ماوريسيو بوتشيتينو الحديث عن موقف إصابة نيمار مؤكدًا أنّه بانتظار التقارير الطبية غدًا للوقوف على نوعية الإصابة وفترة الغياب.

بينما أكد زميله، مويس كين، أنّ نيمار لا يشعر بأي آلام وقد يكون جاهزًا في المباراة المقبلة أمام نيس في الدوري الفرنسي عكس ما تشير إليه التقارير الأولية.

الجدير بالذكر أن برشلونة هو الآخر ليس في أفضل أحواله، حيث يظل موقف رونالد أراوخو من المشاركة مجهولًا مع تأكد غياب جيرارد بيكيه وأزمة دفاعية واضحة أمام المدرب رونالد كومان.